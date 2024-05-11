العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحة مجمع الشفاء

أفادت وزارة الصحة بغزة بأنه تم العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا بالضفة، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 8680 منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق قنصها ضابطًا صهيونيًا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة.

وقالت سرايا القدس: "نزف الشهيد المجاهد محمد قاسم السمنة (40 عاما) "أبو يزن" من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى، أثناء أدائه لواجبه القتالي".