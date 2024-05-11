العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة عل ىجثمان رئيس المكتب العسكري الخاص بالملك

أدى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري له القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

كما أدى الصلاة بمعيته ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وممثلي الملك ، وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بحسب ماذكرت وكالة الأنباء البحرينية .

وقدم الملك التعازي والمواساة الى الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ، و المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأخوة وأنجال الفقيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

واستذكر الملك مناقب الفقيد ، مشيدًا بجهوده الطيبة وإسهاماته الجليلة رحمه الله في خدمة الوطن من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها في الدولة ، مؤكداً أن الفقيد هو أحد رجالات البحرين الأوفياء الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتطوره ونمائه.