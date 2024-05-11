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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة الشيوخ: الدولة أعطت اهتماما كبيرا للأطباء تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، إن الاحتفال بيوم الطبيب المصرى، يشعر الأطباء بمزيج من المشاعر، شعور بالسعادة أنه يلتقي أساتذته وزملاءه، وشعور بالفخر أنه ينتمي لهذه المهنة الراقية، وشعور بالحزن على ما يحدث لإخواننا في غزة.

وأكد مهران خلال كلمته بحفل يوم الطبيب الذي تنظمه نقابة أطباء مصر، ضرورة العمل من أجل تقديم كل ما يمكن لتحقيق طموحات الأطباء، وتوفير بيئة عمل يستحقونها.

واعتبر أن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، نقيبا بدرجة مقاتل، لأنه يقاتل دوما من أجل حقوق الأطباء.

ولفت إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة أعطت اهتماما كبيرا للأطباء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم ترجمتها في إصدار القانون 14 لسنة 2024، والتي رفعت من دخول الأطباء، بالإضافة لإصدار اللائحة 75 لسنة 2024،  والتي حسنت بيئة العمل إلى حد ما في كثير من المنشآت الصحية، وأعطت بعض الصلاحيات لمديري هذه المنشآت، وانتهت بتحسين أحوال الأطقم الطبية.

وتابع:" كل هذا ليس كافيا ومازلنا نطمح في المزيد، وأطمئن الأطباء بأن لجان الصحة في البرلمان بغرفتيه، تقفان دوما إلى صف الأطباء مدافعين عن حقوقهم، وسنعمل جاهدين لخروج قانون المسؤولية الطبية بصورة لائقة تليق بمصر والأطباء والخدمة التي نرغب في تقديمها لأهالينا.

وبشأن قانون المنشآت الصحية، وجه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التحية لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، منوها إلى أنه تم عقد أكثر من جلسة بحضور نقيب الأطباء، وتم التوصل إلى صيغة رائعة وصيغة توافقية إلى حد كبير، تحقق مصلحة الأطباء ومصلحة المرضى، وتنتهي بتقديم خدمة طبية لائقة.

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