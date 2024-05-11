وزير الخارجية الكويتي: سياستنا واضحة ومتزنة تجاه مختلف القضايا

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا حرص بلاده على توطيد التعاون والتكامل معها "من خلال سياستها الواضحة والمتزنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

وذكر الوزير اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم قائلا : "أننا نولي أهمية كبرى لإبراز دور دولة الكويت المحوري والإقليمي وتعزيز موقعها الريادي".

وحول زيارات الدولة التي قام بها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة قال اليحيا إنها "زيارات تاريخية ومهمة تعكس قوة ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بشركائها وشهدت محادثات محورية ومهمة تجاه كافة المتغيرات الراهنة على المشهد السياسي إقليميا ودوليا".

وشدد علي أنها شكلت فرصة سانحة لتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا والأحداث التي يشهدها العالم وتنسيق المواقف الموحدة بشأنها وبحث العديد من الموضوعات المعنية بالتطورات المتسارعة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجداتها".

وذكر أن الشراكات الاستراتيجية والتجارية كانت "محورا ثريا ومهما" في لقاءات أمير الكويت مع قادة الدول الشقيقة والصديقة مبينا أنه تم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وإنشاء حوارات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وشركائها وتفتح آفاقا جديدة ومتنوعة في إطار توثيق العلاقات وتطويرها تحقيقا للمصالح والمنافع المشتركة.

