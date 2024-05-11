عوض تاج الدين: إصدار قانون المسؤولية الطبية لصالح الدولة والأطباء ضرورة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن القطاع الطبي شهد طفرات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، والتي تشمل 3 محاور " الفريق الطبي هو المحور الأساسي وعلى رأسها الأطباء، والمحور الثاني هو المؤسسة التي يعمل بها الطبيب، وبالطبع هناك طفرات في المؤسسات وتطوير الخدمات بها، أما المحور الثالث فهو ضرورة أن يشعر الطبيب بالاستقرار والأمان، مستنكرا ما يشهده أطباء من اعتداءات من أهالي المرضى، رغم ما يقدمه الأطباء من خدمات بكل أمانة للمرضى.

أضاف تاج الدين، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب ال46، المنعقد في نقابة الأطباء، موجها حديثه للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا ضرورة سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية لصالح الجميع الدولة والمؤسسات والأطباء، مؤكدا أن أطباء مصر يؤدون أعمالهم بإخلاص وتضحية وإنجاز بأقل الإمكانيات الممكنة، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا كانت خير دليل على قدرة وتفاني الأطباء المصريين في خدمة المرضى.