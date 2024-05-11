أكبر مناورة بالقارة.. تدريبات الأسد الإفريقي تنطلق في المغرب بمشاركة 20 دولة

تنظم القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك، الدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي”، خلال الفترة من 20 إلى 31 مايو الجاري.

وقال بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إن هذه المناورات واسعة النطاق سيشارك فيها نحو 7 آلاف عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية.

وأضاف البيان أن برنامج تمرين “الأسد الإفريقي 2024″ يضم أنشطة عديدة، تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة، وعمليات للقوات المحمولة جوا، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ”فريق العمل” “Task Force”.

كما يتضمن برنامج الدورة الـ20 تكوينات أكاديمية استعدادا للتمرين، والتدريب على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والاجتماعية يقدمها مستشفى عسكري ميداني لفائدة سكان منطقة أقا.

وحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية فإن تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، من خلال إسهامه في تعزيز قابلية التشغيل المشترك العملياتي، والتقني والإجرائي بين الجيوش المشاركة، يعد أكبر مناورة تُجرى في إفريقيا، وملتقى مهم تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات، لا سيما في مجالي التكوين والتدريب المشترك.

وشدد المصدر على أن “هذه الدورة العشرين تؤكد استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، انسجاما مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين”.