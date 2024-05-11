وزير الصحة: 6 آلاف مصاب من غزة يتلقون الرعاية الطبية بمصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه مع بداية إندلاع أحداث السودان والتحرك على الحدود الجنوبية لمصر، بالتعاون مع فرق التدخل السريع تم تقديم الخدمات الطبية للسودانيين ليس فقط فى مستشفيات أسوان، بل على مستوى كل مستشفيات مصر، كام أنه منذ 7 أكتوبر الماضى وبداية الأحداث المؤسفة التى تشهدها غزة، وتعرض المدنيين لإبادة جماعية، تحركت وزارة الصحة، ومجلس نقابة الأطباء والذى أعد قائمة بأسماء الأطباء المتطوعين للسفر لغزة.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب المصرى ال46 المنعقد بنقابة الأطباء،: وحتى الآن الأطقم الطبية المصرية تقدم الخدمات الطبية، وإجراء عمليات جراحية بإعداد كبيرة تمتد ل12 ساعة، من بينها لأطفال كانوا معرضين للبتر، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالى، وجميعهم مازال بهم مصابين وجرحى وذويهم، بإعداد تتخطى ال6 آلاف مريض، كل منهم يحتاج إلى تدخلات طبية لأكثر من 6 أو 7 تخصصات فى وقت واحد، من بينهم جراحات المخ والأعصاب، والعظام، والتجميل، والاوعية الدموية، والحروق.

استطرد،: مهما قولت من بطولات، لم أتوجه من قبل للعريش، أو الشيخ زويد، أو بئر العبد، أو رفح، وشعرت أن الفرق الطبية العاملة فى خدمة مصابين غزة، طلبت مطلب زائد، منهم من لا ينام، ومنهم من لم يرجع إلى منزله منذ 3 أشهر، حتى أننا كنا نلح عليهم فى الحصول على راحة، للحفاظ على حالتهم النفسية والجسدية، معربا عن فخره واعتزازه بالفرق الطبية المصرية.