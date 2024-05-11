تعب سنة راح خلال ساعة .. النيران تاكل المحاصيل الزراعية في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن النيران اشتعلت في عدد من الحقول الزراعية بمحافظتي درعا و السويداء جنوبي سوريا حيث أسفرت عن خسائر خلال 24 ساعة الماضية، وسط ضعف الإمكانيات لإخمادها.

وقالت مصادر سورية؛ ان حريق بدأ بالحقول الزراعية قرب الحدود السورية- الأردنية قبل أن يمتد بعل الرياح إلى مناطق أخرى بينها سهول بلدة الطيبة شرقي درعا.

من جهته، أعلن مدير الزراعة في درعا بسام الحشيش، إخماد حريق طاول 100 دونم من القمح والشعير بين بلدتي غصم والجيزة بريف درعا الشرقي.

وفي السويداء، أعلن قائد فوج الإطفاء فادي الداود، إخماد سبعة حرائق أمس، أضخمها في قرية ذيبين وطال 50 دونماً من مادة الشعير.