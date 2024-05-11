بدون إصابات.. انقلاب سيارة نقل محملة بالذرة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

شهد طريق محور ٣٠ يونيو بمحافظة الإسماعيلية، انقلاب سيارة نقل محملة بحبوب الذرة دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه باتخاذ الاجراءات العاجلة مع البلاغات الواردة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العامة، في نطاق المحافظة.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغا بوقوع حادث على طريق محور ٣٠ يونيو، أسفر عن انقلاب سيارة نقل محملة بحبوب الذرة.

وتم فتح الطريق بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارىء وبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة، واستكمال المتابعة مع جميع الجهات المعنية.

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