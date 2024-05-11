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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربى تحتفل بتكريمها بجائزة الأفضل عربيًا

صدى البلد

أعربت الفنانة هدى الإتربى، عن سعادتها بحصولها على جائزة الأفضل عربيًا، تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، عن دورها في مسلسل «العتاولة»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان 2024.

وشاركت هدى الإتربى، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت: «الحمد لله جائزة الأفضل عربيًا عن دوري في مسلسل العتاولة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة نقيب السينمائيين مسعد فوده»

شاركت هدى الاتربى في مسلسل العتاولة، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي حقق نجاحا كبير خلال عرضه في شهر رمضان 2024.

مسلسل «العتاولة»، دارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته

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Screenshot_2024-05-11-16-13-54-94

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