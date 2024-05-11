أطلقوا النار علينا جميعاً.. بوركينا فاسو متهمة بإنهاء حياة مدنيين

في رواية مروعة نقلتها نيويورك تايمز، اتهم شهود وجماعات حقوق الإنسان جيش بوركينا فاسو بارتكاب مذبحـ.ـة أودت بحياة أكثر من 220 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في فبراير. ويروي الناجون مشاهد مرعبة عندما أطلق الجنود النار بشكل عشوائي على القرويين، فيما يبدو أنه هجوم متعمد وممنهج.

تمثل المذبحـ.ـة، التي وقعت في قرية سورو وقرية مجاورة، واحدة من أكثر الحوادث دموية في صراع بوركينا فاسو المستمر منذ عقد ضد التمرد الإسلامي. وقد أدى الصراع، الذي أججته الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إلى إغراق البلاد في حالة من الفوضى، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا من الإرهاب في العالم.

ووفقاً لشهود عيان لنيويورك تايمز، فإن هجوم الجيش على سورو ونوندين لم يكن حادثاً معزولاً، بل كان جزءاً من نمط من العنف يستهدف المدنيين المشتبه في تعاونهم مع الجهاديين أو العيش بالقرب منهم. ويصف الناجون كيف قام الجنود، في بعض الحالات، سعياً للانتقام من هجمات سابقة، بإعدام الرجال والنساء والأطفال دون رحمة.

وبدأت حكومة بوركينا فاسو تحقيقا في عمليات القتل لكنها تنفي أي تورط للجيش. وبدلا من ذلك، اتخذت تدابير لقمع التقارير حول الحادث، بما في ذلك تعليق وسائل الإعلام الدولية التي غطت نتائج هيومن رايتس ووتش.

لم تؤد الاضطرابات في بوركينا فاسو إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق فحسب، بل أدت أيضًا إلى عدم الاستقرار السياسي، حيث استولى الجنود المتمردون على السلطة في مناسبات متعددة. وقد شنت الحكومة الحالية، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، حملة عدوانية لمكافحة التمرد، حيث قامت بتجنيد الميليشيات المدنية وحثت المواطنين على الإبلاغ عن المتطرفين المشتبه بهم.

ومع ذلك، يجد المدنيون العالقون في مرمى النيران أنفسهم عرضة للخطر بشكل مضاعف، حيث يواجهون تهديدات من المسلحين والقوات الحكومية على حد سواء. ويسلط هذا الوضع الضوء على الديناميكيات المعقدة للحرب غير المتكافئة، حيث يكون الناس العاديون هم الضحايا الرئيسيون في كثير من الأحيان.