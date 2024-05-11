إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى بأسوان

شهد الطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، السبت، وأدى الحادث إلى إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الاولية.

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وتلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية بنبان بنطاق مركز دراو.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.