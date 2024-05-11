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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: تحذيرات الإخلاء الأخيرة بغزة تكشف ضعف إستراتيجية الحرب الإسرائيلية

صدى البلد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لإخلاء السكان في وسط رفح وأجزاء من شمال غزة، مما سلط الضوء على الديناميكيات المعقدة لاستراتيجية الحرب الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، بأن النهج الذي يتبعه جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هذه التحذيرات يكشف عن جانبين مهمين. أولاً، الطريقة التي تم بها تسليم التحذيرات بشأن رفح، التي يبدو أنها تقلل من خطورة الهجوم الوشيك، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع التأكيدات السابقة للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين فيما يتعلق بالنطاق المحدود لعملياتهم.

ونوهت الصحيفة بأن هذا التحول يشير إلى الخروج عن الروايات السابقة ويلمح إلى التعقيدات التي تواجهها إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية أثناء اجتياز التدقيق الدولي والتداعيات الدبلوماسية.

وأضافت: ثانياً، تسلط الدعوة إلى عمليات الإخلاء في مناطق شمال غزة التي شهدت بالفعل غارات إسرائيلية متعددة الضوء على التحدي الدائم الذي تفرضه قدرة حماس على الصمود وصعوبة القضاء على المنظمة بالكامل.

وأوضحت الجارديان أنه على الرغم من النجاحات العسكرية السابقة، فإن البنية التحتية الراسخة لحماس، بما في ذلك شبكة الأنفاق الواسعة ومخزونات الصواريخ المتبقية، لا تزال تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي. فضلاً عن ذلك فإن الدعم المستمر أو الخوف بين السكان المدنيين في غزة من شأنه أن يمكن حماس من العمل بفعالية في المناطق التي لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للحرب غير المتكافئة في المنطقة.

ولفتت إلى ان المعضلة الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل تتفاقم بسبب إحجامها عن الحفاظ على وجود عسكري طويل الأمد في غزة لأسباب سياسية ودبلوماسية واقتصادية. وقد سمح هذا التحفظ لحماس بإعادة تجميع صفوفها واستعادة معاقلها السابقة، الأمر الذي أدى إلى إدامة دائرة الصراع وعدم الاستقرار.

وأضافت الصحيفة أنه في خضم هذه التحديات الاستراتيجية، فإن السكان المدنيين في غزة هم الذين يتحملون العبء الأكبر من العنف والتهجير، وتتجلى الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع في الهجرة الجماعية من رفح وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، منوهة بأنه على الرغم من التحسن الأخير في الإمدادات الغذائية وبروز الأمل بين السكان، فإن الهجوم المتجدد يغرقهم في حالة من عدم اليقين والخوف، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات ونقاط الضعف القائمة.

وأكدت الجارديان أن تحذيرات الإخلاء الأخيرة التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي تسلط الضوء على الشبكة المعقدة من التحديات التي تواجه إسرائيل في سعيها للتصدي للتهديد الذي تشكله حماس في غزة. 

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