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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. إنطلاق الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

صدى البلد

ينطلق اليوم السبت مهرجان لبنان السينمائي  الدولي للأفلام القصيرة ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية ، ويقيم المهرجان من اليوم ١١ مايو ويستمر حتى 14 من الشهر الجارى بالمسرح الوطنى اللبنانى فى مدينة طرابلس.

وستشارك مصر فى الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بـ10 أفلام لمخرجين شباب ، وهما "فى اللحظة الأخيرة" للمخرج أبانوب ميلاد فوزى، وفيلم "شرف مباح" للمخرج خالد نبيل، وفيلم " under the light " للمخرج أبانوب مينا ، وفيلم " جنازة حارة " للمخرج محمد محمود ، وفيلم " fares  " للمخرج أبانوب مينا ، وفيلم " عون " للمخرجة ملاك أشرف، وفيلم " بئر يوسف " للمخرج مينا كامل، وفيلم " طوفان نوح " للمخرج محمد حافظ " ، وفيلم " تاونس " للمخرج معتز سيد، وفيلم " رحلة صغيرة " للمخرج إبراهيم ناصر سالم.


ويشارك في الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة حوالي 64 فيلما، بمشاركة 25 دولة تحت شعار " السينما للجميع "، والأفلام المشاركة تتنوع ما بين الروائي والوثائقي والتحريك، ومن الدول المشاركة : استراليا، المكسيك، بولندا، المغرب، البحرين، إيران، مصر، سلطنة عمان ، تونس، الكويت، ليبيا ، فيلندا، العراق، فلسطين ،الإمارات، السعودية، الهند، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، المملكة المتحدة، بلجيكا، مقدونيا، فرنسا، لبنان.

ويهدف مهرجان لبنان السينمائي الدولي لدعم السينما المحلية والتبادل الثقافي وإقامة الورش التّدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين، بالإضافة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، لتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية.

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