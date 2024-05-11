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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في بيروت، إن التصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية اللبنانية بين حزب الله من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حتى وإن كانت الساعات الأخيرة شهدت هدوءا حذرا على الجبهة اللبنانية، بعد 4 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، تضمنت مواقع في الجهة المقابلة للقطاعين الغربي والأوسط.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن العدوان الإسرائيلي اقتصر على عمليات قصف مدفعي استهدفت أطراف بلدة الناقورة في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبلدة عيتا الشعب بالجهة المقابلة أو في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن وتيرة العمليات في الساعات القليلة الماضية كانت أقل، لكن التصعيد لا يزال قائما، خاصة أن حزب الله أعلن خلال عملياته الماضية أنه سيكون هناك متابعة على العملية الكبرى التي استهدفت بلدة طير حرفا بالأمس، وأسفرت عن سقوط أحد المسعفين شهيدا، وأيضا أحد المدنيين شهيدا جراء الهجوم على هذه البلدة.

وأوضح أن الـ3 أيام الماضية شهدت عدوانا إسرائيليا، يسقط بعده شهداء، لكن هذه المرة هي الأولى التي يسقط فيها شهداء بالجنوب اللبناني على مدار 3 أيام متتالية، نظرا لشدة العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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