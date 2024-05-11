تبدد أحلام المنصورة في الصعود للدوري الممتاز

تبددت أحلام فريق المنصورة في العودة للدوري الممتاز بعد الخسارة أمام سبورتنج بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، اليوم السبت، في المباراة الفاصلة المؤهلة للدورة الرباعية لتحديد الفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز.

وفرض التعادل السلبي كلمته على المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة قبل اللجوء لركلات الترجيح ليتفوق سبورتنج بعدما سجل أحمد حمدين وعز الدين خميس وشريف شيش ويوسف عز بينما أحرز للمنصورة أحمد رجب ويوسف بيبو ومحمود جاب الله.

ويلعب حرس الحدود مع سبورتنج بجانب الفائز من لقاء ديروط والترسانة والصاعد من مواجهة منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية في الدورة الرباعية.

ولم يصعد المنصورة للدوري المصري منذ موسم 2009 – 2010.

ويقود المنصورة مدربه عبد اللطيف الدوماني مهاجم الزمالك السابق بينما يقود سبورتنج مدربه أحمد فاروق.

يشار إلى أن فريقي بتروجت وغزل المحلة صعدا رسميا للدوري الممتاز ويتبقى حسم البطاقة الثالثة.