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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التونسي الياس برهومي يفوز بلقب بطولة الأردن المفتوحة للجولف

صدى البلد

فاز التونسي الياس برهومي بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي اختتمت فعالياتها على ملاعب أيلة في مدينة العقبة اليوم السبت.

وسلّم راعي حفل التتويج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، كأس البطولة للفائزين من مختلف الفئات، بحضور رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي ونائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي والأمين العام للاتحاد الرياضي في مديرية الأمن العام العقيد ينال الجازي والسيدة مي النسور من اللجنة الأولمبية وممثلي فعاليات رياضية وسياحية وإعلاميين.

ونجح التونسي "برهومي" في حسم المنافسات لصالحه بمجموع ضربات بلغ 205، تلاه اللاعب السعودي خالد عطية حامل لقب البطولة في العام الماضي، أما عن فئة السيدات فقد فازت اللاعبة كاترينا بلكوفسكا من لاتفيا وعن فئة الناشئين فاز اللاعب القطري دانيال سوكولوف.

البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع شركة واحة أيلة للتطوير، شهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة نحو 110 لاعبين ولاعبة من 11 دولة هي الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر  والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس وبالإضافة الى مشاركة لاعبين بصفة فردية ويمثلون دول :الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايرلندا ولاتفيا والصين وجنوب افريقيا، وتقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة R&A Rules Limited والقواعد المحلية لنادي أيلة للجولف Ayla Golf Club والمعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للبطولة.

وعبّر اللاعب برهومي عن سعادته بالظفر بالكأس وهذا الإنجاز المرموق نظراً للمنافسة القوية التي شهدتها فعاليات البطولة، وسط مشاركة لاعبين على مستوى رفيع، وهو ما سيساهم في تقدمه على سلم التصنيف العالمي.

رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أثنى على نجاح فعاليات البطولة، والمستوى اللافت للاعبين واللاعبات المشاركين والمنافسة في مختلف المستويات والفئات، مؤكداً أن هذا النجاح بثبت قدرة العقبة على احتضان مختلف الفعاليات الكبرى في ظل النهضة الاقتصادية والسياحية الكبيرة التي تشهدها وبما يسهم بدفع النمو الشامل على المستوى الوطني.

وهنّأ رئيس اتحاد الجولف الأردني كريم البرغوثي اللاعبين الفائزين بالبطولة، وأثنى على كافة المشاركين نظراً للمستوى الرفيع الذي أظهروه في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة، مثمناً الدور المحوري الذي تلعبه شركة واحة أيلة للتطوير في الارتقاء برياضة الجولف الأردنية والوصول بها إلى مستوى متقدم ومساندتها بالتجهيزات الفنية والاحترافية، والبنى التحتية والتدريبية والتأهيلية.

وأشار البرغوثي إلى المشاركة الفاعلة للاعبين الذين مثلوا الأردن في البطولة حيث أظهروا مستويات لافتة وحققوا الاستفادة المرجوة في المنافسة مع لاعبين من النخبة وتعزيز موقعهم على التصنيف العالمي لهواة الجولف World Amateur Golf Ranking.

بدوره عبّر المدير التنفيذي لواحة أيلة سهل دودين عن سعادته بنجاح فعاليات البطولة ما يعكس حسن التنظيم والشراكة الدائمة بين الاتحاد الأردني للجولف وأيلة، وهو ما انعكس على فعاليات البطولة سواء من حيث تنافسية الأداء الرفيع والمشاركة القوية للاعبين الأردنيين ما يؤكد على أهمية الدعم الذي تقدمه أيلة للرياضة الأردنية وبخاصة في رياضة الجولف.
دودين أكد على أن نجاح هذه النسخة من بطولة الأردن المفتوحة يضاف إلى رصيد رياضة الجولف، ويظهر الدور الريادي الذي تقوم به أيلة لترسيخ موقعها على خارطة الفعاليات الكبرى، ما يعكس الجودة الرفيعة في الأداء والحرفية العالية والشراكة القوية التي تجمعها مع المؤسسات الوطنية.

وتوفر أيلة منظومة مرافق متكاملة ذات مستوى عالمي رفيع لرياضة الجولف تشمل ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة المعسكرات تضم ملعب من 9 حفر يرفدها مدربين مؤهلين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.

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