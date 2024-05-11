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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجمباز يحصد ثلاث ذهبيات في البطولة الأفريقية بتونس

صدى البلد

حققت بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال وآنسات المشاركة في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ثلاث ميداليات ذهبية حتي الآن 
حيث نجح منتخب مصر للرجال فى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الاول فرق
كما توجت ناشئات مصر  لجمباز الترامبولين بالمركز الاول  والميدالية الذهبية فرق. 
ونجح منتخب مصر ناشئين لجمباز الترامبولين فى الحصول علي المركز الاول فرق والميدالية الذهبيه

وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، افتتح منافسات البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين، المقامة حاليا في تونس، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، وبمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.
وحرص إيهاب أمين خلال حفل الافتتاح على تسليم درع الاتحاد الأفريقي إلى كل من، والي بن عروس ممثل الرئيس التونسي والدكتور كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي، 
واشاد رئيس الاتحاد الافريقي  بالاهتمام الكبير الذي يحظي به الجمباز التونسي من قبّل المسؤلين ، وحرصهم على تقديم الدعم المطلوب للاتحاد التونسي للعبة.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بوعبيدي على عمق العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مشيرا إلى دعم رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري الدكتور إيهاب آمين المتواصل من استشارات فنية وتجهيزية للعبور بالجمباز الإفريقي إلى العالمية.


وتشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات  في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:
عمر وائل 
سيف هاني
عمر زايد
رامز ضياء

المدير الفني:
الكابتن/ احمد سعيد 
المدربين:
الكابتن/ سيف آسر
الكابتن/ احمد ابوالعلا

يمثل منتخب مصر للانسات:
ملك حمزة
أشرقت شريف

يمثل منتخب مصر للناشئين:
محمد شاهين
عمر فرج
احمد الشربجي
اسماعيل داو

يمثل منخب مصر للناشئات:
أيتن عابدين
لمار شوعيب
خديجة محمد
سجي عبد الحميد

المدربين:
الكابتن/  يوسف شعلان
الكابتن/ ايمن سليم

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