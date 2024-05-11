ذهاب نهائي الكونفدرالية| خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك "تبدأ مباراة نهضة بركان والزمالك الساعة العاشرة مساء الأحد بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب".

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب في العاشرة مساء غد الأحد.

فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الاحد 19 مايو 2024.