يمحون الشوارع.. الهجمات الروسية تقرب الحرب إلى خاركيف

في أعقاب الهجوم الروسي الأخير، تحولت الحرب في أوكرانيا إلى جبهات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين وإرهاق دفاعات البلاد.

تقرير نيويورك تايمز من خاركيف بأوكرانيا، حيث تطارد أصوات الانفجارات البعيدة والعويل المخيف لصافرات الإنذار من الغارات الجوية شوارع المدينة.

ومع تقدم القوات الروسية على طول الحدود الشمالية لأوكرانيا، يفر آلاف المدنيين إلى مراكز حضرية آمنة نسبياً مثل خاركيف. وتجسد قصة تيتيانا نوفيكوفا الخسائر البشرية الناجمة عن هذا الصراع. أُجبرت على ترك مسقط رأسها في فوفشانسك بعد عقود من الحياة هناك، وهي تعكس معاناة عدد لا يحصى من الآخرين الذين يواجهون دمار الحرب.

وكان الهجوم الذي شنته القوات الروسية يوم الجمعة قد أثار مواجهة معقدة وعنيفة، مع اقتراب الطائرات المقاتلة والمدفعية والقوات البرية من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا. وعلى الرغم من ادعاءات وزارة الدفاع الروسية بتحقيق مكاسب إقليمية، فإن القوات الأوكرانية تتخذ إجراءات دفاعية يائسة، في مواجهة عدو يكتسب المزيد من الجرأة بسبب نقاط الضعف التي يعاني منها خصومها.

ويحذر محللون عسكريون من أيام قاتمة مقبلة بالنسبة لأوكرانيا، حيث تستنفد الموارد وتكافح القوات المنهكة للحفاظ على مواقعها. ويتوقع ميك رايان، الجنرال الأسترالي المتقاعد، اختباراً قاسياً لأوكرانيا، وهو الاختبار الذي قد يؤدي إلى إجهاد معنويات المدنيين والقدرة العسكرية على الصمود إلى أقصى الحدود.

ورغم أن خاركيف تظل محصنة ضد أي هجوم مباشر، فإن العنف المتصاعد يسلط الضوء على مدى خطورة الوضع في أوكرانيا. ومع تقدم القوات الروسية على جبهات متعددة، أصبحت القوات الأوكرانية منهكة، وتواجه احتمال خسارة الأراضي وخطوط الإمداد المهمة. إن تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتعزيز منطقة خاركيف يقدم بصيص من الأمل، لكن التحديات المقبلة لا تزال شاقة.

ولا يمكن المبالغة في تقدير الأهمية الاستراتيجية للقرى الحدودية الشمالية مثل فوفشانسك. وبعد احتلالها من قبل القوات الروسية، وتحريرها، والآن تحت الحصار مرة أخرى، تشهد هذه المجتمعات على الطبيعة الدورية للحرب. ومع ذلك، وفي خضم الفوضى، فإن صمود الشعب الأوكراني لا يزال قائما، حتى في حين يواجه الواقع المرير للحياة في منطقة الحرب.

ومع تصاعد الصراع وتغير خطوط المواجهة، أصبحت التكلفة الحقيقية لهذه الحرب أكثر وضوحا من أي وقت مضى. وبالنسبة لأوكرانيا فإن الطريق أمامها محفوف بعدم اليقين، ولكنه يخففه التصميم الثابت للدفاع عن سيادتها وحريتها ضد معتد عازم على محو وجودها.