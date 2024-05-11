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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات البريطانية: نهج مختلف عن نظيرتها العالمية

صدى البلد

في خضم الاستنكار العالمي بشأن حرب غزة، ظهرت مخيمات مؤيدة للفلسطينيين في 15 جامعة في جميع أنحاء بريطانيا، بما في ذلك مؤسسات مرموقة مثل أكسفورد كامبريدج.  

يتعمق تقرير لنيويورك تايمز في الديناميكيات الفريدة التي تشكل هذه الاحتجاجات، ويقارنها بالمواجهات التي شهدتها الجامعات الأمريكية.

على عكس نظيراتها في الولايات المتحدة، اتخذت سلطات الجامعات البريطانية موقفا أكثر تساهلاً تجاه هذه المعسكرات، مؤكدة على أهمية حرية التعبير على الرغم من تحفظات الحكومة.  ويعكس هذا التوجه الطبيعة الأقل استقطاباً للمناقشة داخل بريطانيا، حيث يميل الرأي العام إلى تفضيل وقف إطلاق النار في إسرائيل.

وفي جامعة كامبريدج، ترفرف الأعلام الفلسطينية فوق صفوف الخيام، حيث يشارك الطلاب في المظاهرات السلمية وورش العمل والمناقشات.  

ويؤكد غياب تدخل الشرطة تساهل سلطات الكلية والتأكيد على حماية الحق في الاحتجاج.

وعلى نحو مماثل، في جامعة أكسفورد، حيث تغطي الألواح الخشبية حديقة تحولت إلى موقع مخيم مؤقت، يتمتع المتظاهرون بحرية نسبية، على الرغم من المحاولات الأولية من جانب السلطات لتعطيل أنشطتهم باستخدام الرشاشات.  ويؤكد كيندال جاردنر، طالب الدراسات العليا الأميركي، وهو من أشد المدافعين عن سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، على خطورة قضيتهم المتجذرة في مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، وفي خضم النشاط السلمي، تلوح في الأفق مخاوف بشأن معاداة السامية.  ويواجه الطلاب اليهود، المؤيدين والمناهضين للصهيونية، المضايقات والتمييز، مما يسلط الضوء على تعقيدات الهوية والأيديولوجية وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورغم أن المخيمات تجنبت حتى الآن الاشتباكات العنيفة، إلا أن الخبراء يحذرون من التفاؤل المبكر.  ولا تزال الطبيعة المتطورة لهذه الاحتجاجات ورد الحكومة عليها غير مؤكدة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على المدى الطويل على الحياة والخطاب في الحرم الجامعي.

وفي نهاية المطاف، تقدم المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا لمحة دقيقة عن تعقيدات حركات التضامن العالمية، وتسلط الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية في السعي لتحقيق العدالة والسلام.

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