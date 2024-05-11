تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة بالدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، مساء اليوم السبت، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة 36 لليجا.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الليجا رسميا الأسبوع الماضي، عقب فوزه على قادش بثلاثية نظيفة، وخسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 4-2.

وشهد تشكيل الريال عدة تغييرات، حيث دفع أنشيلوتي بخوسيلو ماتو في الهجوم، وإلى جانبه الثنائي إبراهيم دياز وأردا جولر.

كما أشرك أنشيلوتي الثنائي العائد من الإصابة إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا بشكل أساسي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء، كلا من لونين، كيبا - كارفاخال - بيلينجهام - ناتشو - فينيسيوس - كروس - رودريجو - فالفيردي - ميندي

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - لوكا مودريتش.

الهجوم: أردا جولر - خوسيلو ماتو - إبراهيم دياز.