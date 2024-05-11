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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تواجه عزلة متزايدة في خضم الصراع بقطاع غزة

صدى البلد

في أعقاب حرب غزة، تجد إسرائيل نفسها منبوذة على نحو متزايد على الساحة العالمية.  

مع تعليق تركيا للتجارة، ونظر المحكمة الدولية في مزاعم الإبادة الجماعية، واندلاع الاحتجاجات على مستوى العالم، بدأت تحالفات إسرائيل التي كانت قوية ذات يوم في التصدع.  

حتى الولايات المتحدة، وهي أقوى داعم لها تاريخياً، تعيد النظر في موقفها، وتهدد بحجب شحنات معينة من الأسلحة، وذلك وفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز.

يعكس رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتحدي العزلة الجديدة التي تعيشها إسرائيل.  وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، تظل عازمة على "الوقوف بمفردها" إذا لزم الأمر.  ومع ذلك، فإن عواقب هذه العزلة واضحة، من المخاوف الأمنية إلى التداعيات الاقتصادية.

 ترك رد الفعل العنيف العديد من الإسرائيليين في حيرة وهم يشككون في تركيز المجتمع الدولي على التصرفات الإسرائيلية بينما يتجاهلون تهديدات حماس والجماعات المسلحة الأخرى.  وأدى أسلوب الحكومة في تقديم المساعدات وتعاملها مع الصراع إلى تفاقم التوترات وأجج الاتهامات بسوء السلوك.

 أدت الخسائر التي خلفتها الحرب في أرواح المدنيين والبنية التحتية إلى تآكل التعاطف العالمي مع إسرائيل، وتزايدت الأصوات المطالبة بالعدالة والمحاسبة الأمر الذي يشكل تحدياً لرواية إسرائيل عن الدفاع عن النفس.

وبينما تتصارع إسرائيل مع موقفها الدولية، تهدد الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية بزيادة عزلة البلاد.  ويمثل تآكل الدعم من الحلفاء الرئيسيين، وخاصة الولايات المتحدة، تحديًا كبيرًا لأمن إسرائيل واستقرارها على المدى الطويل.

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