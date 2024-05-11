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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون ينتقدون إسرائيل لعدم التنسيق مع مصر حول دخول المساعدات عبر معبر رفح

صدى البلد

تصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن السيطرة علي معبر رفح إلى غزة، حيث تبادل الجانبان اللوم في نقص تدفق المساعدات الي غزة.

اتهم مصدر مصري رفيع المستوى، في تصريحات نقلتها اكسيوس، إسرائيل بتفاقم الأزمة من خلال سيطرتها على الجانب الغزاوي من معبر رفح. 

حذرت مصر إسرائيل من عواقب أفعالها وألقت المسؤولية عن التدهور الإنساني على عاتق إسرائيل.  

ذكر المصدر لاكسيوس، أن مصر أبلغت الهيئات الدولية بدور إسرائيل في الأزمة، مما يشير إلى تحول في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وردا على ذلك، رد مسؤول إسرائيلي كبير بأن مصر ترفض إرسال شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.  

قال المسؤول إن مصر ترفض إرسال المساعدات طالما أن قوات الدفاع الإسرائيلية تسيطر على معبر رفح.  وقد أدى هذا إلى انخفاض في المساعدات التي تدخل غزة.

وسلط المسؤول الإسرائيلي الضوء على جهود التنسيق السابقة مع مصر فيما يتعلق بمعبر رفح، لكنه ادعى أن مصر انسحبت من تلك المجهودات بعد العرض العلني للوجود الإسرائيلي على المعبر.  وبحسب ما ورد أدى  التلويح بالعلم الإسرائيلي ونشر الدبابات في رفح إلى توتر العلاقات بين البلدين.

 

كما علق مسؤولون أميركيون كبار على الوضع، وانتقدوا إسرائيل لعدم التنسيق بشكل صحيح مع مصر بشأن العملية على معبر رفح.  وأشاروا إلى أنهم يتواصلون مع مصر لاستئناف شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مما يشير إلى القلق الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

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