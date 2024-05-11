طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

قدم طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه رغم الفوز على المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "طارق العشري يعلن استقالته من تدريب الاتحاد السكندري"

وحقق الاتحاد فوزًا صعبًا على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف عن طريق سيف تقا ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد السكندري رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 22 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل 8 لقاءات، بينما تلقى 5 هزائم.