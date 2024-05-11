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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ريشي سوناك متهم بإثارة الذعر بشأن احتجاج طلاب بريطانيا بخصوص غزة

صدى البلد

في خضم الاحتجاجات الطلابية في مختلف أنحاء الجامعات البريطانية، فإن الأجواء مشحونة بالتوتر والقلق. أثار الاستدعاء الأخير لنواب المستشارين إلى داونينج ستريت من قبل ريشي سوناك اتهامات بإثارة الذعر من جانب بعض كبار الموظفين، الذين يزعمون أن مثل هذه الإجراءات تخاطر بتفاقم الوضع بدلاً من تخفيفه. ومع إنشاء 15 معسكرًا احتجاجيًا للطلاب في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا، تتزايد الأصوات المطالبة بالتعامل المسؤول مع الاحتجاجات.

وفقا للجارديان، يؤكد البروفيسور ستيف ويست، متحدثًا من منصبه كرئيس سابق لجامعات المملكة المتحدة ونائب رئيس جامعة غرب إنجلترا، بريستول، على أهمية الجهود التعاونية بين الجامعات والحكومة لمنع تصعيد الوضع. ويؤكد أن الجامعات مجهزة بشكل أفضل لإدارة تعقيدات القضايا المطروحة، ويحث الحكومة على الامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تؤجج التوترات بشكل أكبر.

إن التضامن الذي أظهره الأكاديميون مع الطلاب المحتجين واضح، حيث وقع المئات على رسائل مفتوحة لدعم سحب الاستثمارات من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. ومع ذلك، فقد أثار اتحاد الطلاب اليهود (UJS) المخاوف بشأن سلامة ورفاهية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي. وصف رئيس اتحاد الطلاب اليهود، إدوارد إسحاق، الوضع الحالي بأنه أسوأ أزمة معاداة للسامية في الحرم الجامعي منذ جيل، مما يسلط الضوء على الضعف الذي يشعر به الطلاب اليهود.

في خضم هذه المناقشات، برزت أهمية الحرية الأكاديمية ودور الإجراءات التأديبية في الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي كنقاط خلاف رئيسية. يؤكد نيك هيلمان، مدير معهد سياسات التعليم العالي، على التوازن الدقيق بين الحرية الأكاديمية وضمان بيئة آمنة لجميع الطلاب.

تؤكد وجهات النظر التي شاركتها أستاذة جامعة أكسفورد ناعومي والثام سميث وآخرون على الطبيعة السلمية للاحتجاجات والمشاركة الفكرية التي تجري داخل المعسكرات. ينتقد والثام سميث الحكومة لتحويل الانتباه عن القضايا الملحة مثل تمويل الجامعات وأزمة تكلفة المعيشة.

وفي نهاية المطاف، يؤكد الحوار المستمر بين الجامعات والطلاب والحكومة على الحاجة إلى نهج دقيق لمعالجة تعقيدات الوضع. في حين يجب دعم الحرية الأكاديمية، فإن ضمان سلامة ورفاهية جميع الطلاب يظل أمرًا بالغ الأهمية. ومع استمرار التوترات، أصبحت الدعوة إلى الحوار البناء والقيادة المسؤولة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

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