صواريخ المقاومة تنهال على جنود الاحتلال في محيط منطقة كرم أبو سالم | تقرير إعلامي

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه يبدو أن المشهد يتصاعد ساعة بعد الأخرى منذ ليلة أمس وحتى الآن، كانت آخر الاستهدافات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية هي إطلاق 4 صواريخ من رفح الفلسطينية على المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبوسالم، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال أصدر بيانا قال فيه إنه تم إطلاق 4 صواريخ على محيط منطقة كرم أبو سالم، وتم اعتراض أحدها، ولم يصدر بيان لفصائل المقاومة بتفاصيل هذه العملية وما هي الأهداف والإصابات التي نالت منها هذه العملية.

وأشار إلى أن هذه العملية جاءت أثناء الزيارة الخاصة لوزيرة خارجية سلوفينيا إلى معبر رفح، وفي تلك الأثناء كان هذا الاستهداف الذي كان على مقربة ما بين معبر رفح من الجهة الفلسطينية وما بين معبر كرم أبو سالم ، وهي مسافة يفصل بينهما قرابة كيلومترين فقط.

ولفت أن الأحداث تتصاعد بين حين وآخر بالنسبة لعمليات النزوح الكبيرة التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية سواء الجهة الشرقية أو قلب المدينة أو شمال غزة، ووصلت عمليات النزوح إلى 300 ألف من النازحين من مختلف المناطق في غزة.