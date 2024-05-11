عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صواريخ المقاومة تنهال على جنود الاحتلال في محيط منطقة كرم أبو سالم | تقرير إعلامي

صواريخ
صواريخ

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه يبدو أن المشهد يتصاعد ساعة بعد الأخرى منذ ليلة أمس وحتى الآن، كانت آخر الاستهدافات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية هي إطلاق 4 صواريخ من رفح الفلسطينية على المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبوسالم، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال أصدر بيانا قال فيه إنه تم إطلاق 4 صواريخ على محيط منطقة كرم أبو سالم، وتم اعتراض أحدها، ولم يصدر بيان لفصائل المقاومة بتفاصيل هذه العملية وما هي الأهداف والإصابات التي نالت منها هذه العملية.

وأشار إلى أن هذه العملية جاءت أثناء الزيارة الخاصة لوزيرة خارجية سلوفينيا إلى معبر رفح، وفي تلك الأثناء كان هذا الاستهداف الذي كان على مقربة ما بين معبر رفح من الجهة الفلسطينية وما بين معبر كرم أبو سالم ، وهي مسافة يفصل بينهما قرابة كيلومترين فقط.

ولفت أن الأحداث تتصاعد بين حين وآخر بالنسبة لعمليات النزوح الكبيرة التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية سواء الجهة الشرقية أو قلب المدينة أو شمال غزة، ووصلت عمليات النزوح إلى 300 ألف من النازحين من مختلف المناطق في غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

ترشيحاتنا

للمرة 19.. الهلال بطلا للدوري السعودي باكتساح الحزم

سمير فرج عن توجه يحيى السنوار إلى خان يونس: خيبة من إسرائيل.. فيديو

الفقي: لقاءات شيخ الأزهر مع مثقفي مصر لتحرير العقول حققت نجاحات كبيرة

بلدية المحلة يتقدم على الأهلي بهدف صاروخي بالدوري

وزير الرياضة يهنئ كيشو بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

هل انفصلا؟ رسالة غامضة من يوسف الخال لـ نيكول سابا ..شوف رد فعلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

ملابس أنيقة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

بعيدا عن العطور| اللافندر علاج لعدد كبير من الأمراض .. اعرف الأضرار

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

فيديو

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-