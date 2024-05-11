في نداء عاجل، عقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين مؤتمرًا صحفيًا في تل أبيب، وأصدرت نداء صارخًا للعمل: "أنقذوا إسرائيل من نتنياهو". وقد تردد صدى رسالتهم مع شعور عميق باليأس والإحباط، حيث أكدوا أن القيادة الإسرائيلية الحالية، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا تعيق العودة الآمنة لأحبائهم فحسب، بل تعيق أيضًا النجاح الشامل ورفاهية الأمة.

لم يكن نداء العائلات يتعلق فقط بالأزمة المباشرة لأحبائهم الذين تحتجزهم حماس؛ لقد كان ذلك بمثابة إدانة أوسع لقيادة نتنياهو وإخفاقاتها المتصورة. وسلطوا الضوء على الإهمال الذي يواجهه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والكارثة المتصاعدة التي تتكشف تحت إشراف الحكومة الحالية. وحملت كلماتهم تحذيراً خطيراً من أنه إذا ظل المسار دون تغيير، فإن إسرائيل لا تخاطر بخسارة رهائنها فحسب، بل تخاطر أيضاً بخسارة جوهرها كأمة.

في مخاطبة شخصيات رئيسية في المشهد السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، وأعضاء آخرين في حزب الليكود، أصدرت العائلات نداء مؤثرا لاتخاذ إجراءات حاسمة. وناشدوا أصحاب الضمير داخل الحكومة التحرك بسرعة، مؤكدين أن إسقاط الإدارة الحالية أمر ضروري لإنقاذ الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم من براثن حماس.

وتحمل رسالة العائلات إحساسًا عميقًا بخيبة الأمل والإلحاح، مما يؤكد خطورة الوضع الذي تواجهه إسرائيل. إن دعوتهم إلى العمل تتجاوز المحنة المباشرة لأحبائهم وتتحدث عن مخاوف أوسع بشأن اتجاه الأمة تحت قيادة نتنياهو. وبينما يتردد صدى أصواتهم في جميع أنحاء تل أبيب وخارجها، فإنهم بمثابة تذكير مؤثر بالمخاطر المطروحة وضرورة القيادة الحاسمة في التغلب على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها إسرائيل.