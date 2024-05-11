تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء غدا الأحد على ملعب بركان البلدي.

ويلتقي الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي، يوم 19 مايو الجاري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم السماح بحضور جماهير الزمالك بـ السعة الكاملة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي.