كاتب صحفي: تحذيرات مصر من شن عملية عسكرية برفح وصلت مراكز القرار الدولية

أكد الكاتب الصحفي الدكتور ياسر عبد العزيز، إن مصر استطاعت إيصال تصورها ورأيها حول العمليات التي تجري في رفح الفلسطينية في الوقت الحالي إلى كل مراكز القرار في العالم.

وأوضح «عبد العزيز» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر استطاعت كذلك أن تبني توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية في أوروبا ودول أخرى في العالم على ضرورة التحذير من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وعلى ضرورة أيضا الوصول إلى تهدئة وإعلان هدنة وإيقاف إطلاق النار في غزة.

وتابع أن الموقع المصري هو جزء من الموقف المعلن عالميا في هذا الصدد، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن توصل موقفها إلى مراكز القرار الدولية، والولايات المتحدة أشارت إلى الضغط المصري المتمثل في التحذيرات، موضحة أنه أحد العوامل الجوهرية لبعض القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة حيال حليفتها إسرائيل، وحيال تصاعد المطالبة بإجراء نوع من المحاكمة والمساءلة القانونية ضد إسرائيل حول الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.