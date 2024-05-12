أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة

ينشر صدى البلد أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وتبين أن المصابين هم محمود حسنين مصطفى 28 سنة، والذى أصيب بكدمة في الكتف الأيسر، ورمضان محمود عبدالله 27 سنة، والذى أصيب بسحجات بالأنف، وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي سليمان حامد 60 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي محمد أمين 30 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وريان محمود محمد 40 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام عبدالحميد فريد 19 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري.



حادث

وكانت قد تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية بنبان بنطاق مركز دراو.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.