اعتماد 14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الجيزة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من مديرية (الجيزة) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية ومن الحاصلين على درجة الماجستير غير العاملين بالجامعة وهم :
1. محمد رجب فتحي أحمد -الجيزة
2. طه محمد محمد عبد الجواد -الجيزة
3. محمود محمد محمد عبدالمحسن -الجيزة
4. مصطفى محمود محجوب أبوالسعود -الجيزة
5. أحمد جاب الله سيد جودة -الجيزة
6. خالد أحمد عمر جودة -الجيزة
7. عبد القادر زكي عبد القادر عطا -الجيزة
8. عيد محمد عبد المنعم نصر -الجيزة
9. محمود عبد العال شعبان محمد -الجيزة
10. يوسف عبد الحليم حسن سيد غنيم -الجيزة
11. أحمد سامي سمير محمد -الجيزة
12. مصطفى فايز عبد الحميد أحمد -الجيزة
13. خالد محمد حميد خالد عليان -الجيزة
14. شريف علي محمود عبد السلام -الجيزة