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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

+90 | موديست يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بلدية المحلة

موديست
موديست

نجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي بلدية المحلة لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 22 في الدوري الممتاز والمقامة على استاد غزل المحلة.

وسجل موديست الهدف الثاني بعد تمريرة من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

وسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف في الدقيقة 79 بعد ارتداد الكرة من القائم ليستلمها ويسددها صاروخية في مرمى بلدية المحلة.

وسجل ماجد هاني هدف بلدية المحلة من تسديدة صاروخية على يمين مصطفى شوبير في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بلدية المحلة والنادي الألي بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 22 في الدوري الممتاز والمقامة على استاد غزل المحلة.

وشهد الشوط الأول سيطرة حمراء شكلت خطورة على مرمى بلدية المحلة دون تسجيل أهداف.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد غزل المحلة، استعدادًا لمواجهة فريق بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول. 

ويواجه الأهلي الآن فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏
  • خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام المحلة

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

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