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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة ماراثونية | موديست ينتزع فوزا ثمينا للأهلي من بلدية المحلة

صدى البلد

نجح النادي الأهلي في الفوز على بلدية المحلة لتصبح بنتيجة 2-1 للأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 22 في الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد غزل المحلة.

وافتتح ماجد هاني التسجيل لبلدية المحلة من تسديدة صاروخية على يمين مصطفى شوبير في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وتعادل عمر كمال عبد الواحد للأهلي في الدقيقة 79 بعد ارتداد الكرة من القائم ليستلمها ويسددها صاروخية في مرمى بلدية المحلة.

ثم سجل موديست الهدف الثاني بعد تمريرة من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 90+7 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

واحتسب الحكم 18 دقيقة وقت بدل ضائع خلال الشوط الثاني ليقتنص النادي الأهلي نقاط المباراة الثلاثة.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 ويرتقي للمركز الخامس، وتوقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بلدية المحلة والنادي الألي بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 22 في الدوري الممتاز والمقامة على استاد غزل المحلة.

وشهد الشوط الأول سيطرة حمراء شكلت خطورة على مرمى بلدية المحلة دون تسجيل أهداف.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد غزل المحلة، استعدادًا لمواجهة فريق بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول. 

وواجه الأهلي فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏
  • خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام المحلة

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

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