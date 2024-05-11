عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التطهير العرقي وجرائم الحرب والمحنة اليائسة للمدنيين | أزمة إنسانية مروعة بالسودان

صدى البلد

في افتتاحية قوية، تسلط صحيفة الأوبزرفر الضوء على الأزمة الإنسانية المروعة التي تتكشف في السودان، وتدين اللامبالاة الجماعية في العالم تجاه معاناة الملايين. 

على خلفية الفظائع التي تذكرنا بأحلك فصول تاريخ البشرية، ترسم الافتتاحية صورة مروعة للتطهير العرقي، وجرائم الحرب، والمحنة اليائسة للمدنيين السودانيين العالقين في مرمى نيران حرب أهلية لا معنى لها.

إن المشاهد المؤلمة التي وصفتها الافتتاحية، حيث يُقتل الآباء أمام أعين أطفالهم وتُسوى مجتمعات بأكملها بالأرض، هي بمثابة تذكير صارخ بالمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها والتي تحدث في السودان. وعلى الرغم من الحجم المذهل للأزمة، التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 150 الف شخص ووجود 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإن انتباه العالم يظل منصرفاً بشكل واضح.

وتعقد الافتتاحية أوجه تشابه بين محنة السودان وغيرها من الأزمات الإنسانية المستمرة، مثل تلك الموجودة في ميانمار، واليمن، وإثيوبيا، والصومال، وهايتي. فهو يسلط الضوء على الظلم المتأصل في الغضب العالمي الانتقائي والتدقيق الإعلامي، ويتناقض بين الأضواء الدولية المسلطة على صراعات مثل الحرب بين إسرائيل وحماس والصمت المزعج الذي يحيط بمأساة السودان.

يكشف تحقيق هيومن رايتس ووتش (HRW)، الذي أبرزته الافتتاحية، الواقع المروع الذي يواجهه المدنيون السودانيون، مع اتهام قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم بشعة تصل إلى حد التطهير العرقي. وتكشف نتائج التقرير عن الحاجة الملحة إلى تدخل دولي قوي لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

ومع ذلك، تعترف الافتتاحية بالحقيقة القاتمة المتمثلة في أن العمل الدولي الفعال لا يزال بعيد المنال، حيث تعمل المصالح الجيوسياسية وديناميكيات القوى الإقليمية على تعقيد الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة. وعلى الرغم من الدعوات إلى إرسال مهمة جديدة للأمم المتحدة، والعقوبات على قادة قوات الدعم السريع، وفرض حظر دولي على الأسلحة، إلا أن الافتتاحية لا تزال متشككة بشأن احتمالات حدوث تغيير حقيقي.

في نهاية المطاف، تعتبر افتتاحية صحيفة الأوبزرفر بمثابة إدانة دامغة لفشل العالم الجماعي في منع ارتكاب المزيد من الفظائع في السودان. إنه يتحدى القراء لمواجهة تواطؤهم في مواجهة هذه المعاناة الفظيعة ويدعو إلى تجديد الشعور بالإلحاح والمسؤولية الأخلاقية في معالجة واحدة من أخطر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-