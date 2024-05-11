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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عرض بايدن لـ نتنياهو: إذا لم تقصفوا رفح فسنساعدكم على استهداف حماس

صدى البلد

في خطوة استراتيجية وسط الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس، ورد أن الرئيس بايدن قدم عرضًا مهمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.. ويتضمن العرض، كما كشف المسؤولون لواشنطن بوست، تقديم "معلومات حساسة" إلى جيش الإحتلال الإسرائيلي للمساعدة في استهداف مسئولي حماس وشبكة أنفاقهم.. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى ثني إسرائيل عن شن غزو واسع النطاق لرفح، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ويؤكد الكشف عن هذا العرض على التوازن الدقيق لديناميكيات القوة والاعتبارات الاستراتيجية التي تلعب دوراً في الصراع المستمر. ومن خلال تقديم المساعدة لاستهداف حماس والسعي في الوقت نفسه إلى منع المزيد من التصعيد، يهدف الرئيس بايدن إلى التنقل في مشهد دبلوماسي معقد مع حماية حياة الإسرائيليين والفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الرئيس بايدن مساعدة عملية لمعالجة المحنة الإنسانية في غزة، واقترح توفير الخيام لإيواء السكان النازحين. وتعكس هذه اللفتة الاعتراف بالحاجة الملحة لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع.

ومع ذلك، فإن الشروط المرتبطة بتوفير الأسلحة لإسرائيل تسلط الضوء على النهج الدقيق الذي اتبعته إدارة بايدن. ومع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام أي أسلحة يتم توريدها في العمليات التي تستهدف رفح، وبالتالي تهدف إلى التخفيف من احتمال وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والأزمات الإنسانية.

 

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