استحق الفوز.. إعلامي يتغنى بالأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على فيسبوك "فوز معنوي مهم جدا للأهلي قبل مواجهة الترجي، رغم أن الفريق ليس في أفضل مستوى خلال المباراة، لكن استحق الفوز؛ نتيجة السيطرة الكاملة طوال أحداث اللقاء، عمر كمال نجم الماتش، ماجد هاني لاعب جيد، محمد رجب لاعب البلدية مدافع جيد جدا".

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

تشكيل الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.