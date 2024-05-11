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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إثارة ما بعدها إثارة | هشام حنفى يحتفل بفوز الأهلي

هشام حنفى
هشام حنفى

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إثارة ما بعدها إثارة الأهلي يفوز على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 ".

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

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