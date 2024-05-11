رد فعل مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على البلدية

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على "فيسبوك": "أهلي الـ90 لا يستسلم أبدًا.. يفوز على بلدية المحلة 2-1 بعد تقدم البلدية، ويسجل هدفين عن طريق عمر كمال وموديست.. برأيك من يستحق لقب رجل المباراة؟".

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.