3 نقاط وفاول وهمي.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك خسران الثلاث نقاط من سموحة واتظلم من الفار بإلغاء ضربة جزاء لاحمد حمدي واتعمل عليه حملة والأهلي كسبان الثلاث نقاط بفاول وهمي اتحسب لعمر كمال أحرز منه الهدف الأول وفاول على متولي تغاضي عنها الفار واحتسب هدف الفوز والثلاث نقاط للاهلي كده التحكيم حلو".

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.