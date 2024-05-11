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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوزبنتيجة 4-0 خلال مواجهة غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني، في معقل الأخير ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

وسجل رباعية ريال مدريد، فران جارسيا في الدقيقة 38، أردا جولر في الدقيقة 45+1، إبراهيم دياز في الدقيقتين 49 و58.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 90 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتأكد هبوط غرناطة رسميا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل انطلاق المباراة، بعد فوز ريال مايوركا على لاس بالماس.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، مساء اليوم السبت، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة 36 لليجا.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الليجا رسميا الأسبوع الماضي، عقب فوزه على قادش بثلاثية نظيفة، وخسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 4-2.

وشهد تشكيل الريال عدة تغييرات، حيث دفع أنشيلوتي بخوسيلو ماتو في الهجوم، وإلى جانبه الثنائي إبراهيم دياز وأردا جولر.

كما أشرك أنشيلوتي الثنائي العائد من الإصابة إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا بشكل أساسي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء، كلا من لونين، كيبا - كارفاخال - بيلينجهام - ناتشو - فينيسيوس - كروس - رودريجو - فالفيردي - ميندي

وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - لوكا مودريتش.

الهجوم: أردا جولر - خوسيلو ماتو - إبراهيم دياز.

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