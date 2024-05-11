أرخص موبايل سامسونج في السوق بكاميرا 50 ميجا بيكسل

يتميز هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج كونه أحد أنسب هواتف الشركة في السعر، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من الميزات أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13



يأتي بشاشة من نوع PLS TFT، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع ومنفذ شحن من نوع USB -C.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 164.5× 76.5 × 8.8 مليمتر، ويبلغ وزنه 195 جراماً.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13



ويتوفر سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 6 آلاف 780 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .