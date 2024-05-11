عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل سامسونج في السوق بكاميرا 50 ميجا بيكسل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يتميز هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج كونه أحد أنسب هواتف الشركة في السعر، بالإضافة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من الميزات أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.  

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13
 

يأتي بشاشة من نوع PLS TFT، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع ومنفذ شحن من نوع USB -C.

 

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 164.5× 76.5 × 8.8 مليمتر، ويبلغ وزنه 195 جراماً.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 


ويتوفر سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 6 آلاف 780 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

رد فعل مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على البلدية

ترشيحاتنا

صحيفة: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية حساسة لإسرائيل مقابل تجنب عملية شاملة برفح

أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. فيها راحة وانشراح للصدر

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

بعد طرحها بساعتين.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن .. فيديو

قرار عاجل من طارق العشري بشأن استقالته من تدريب الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

بعد 100 ساعة عمل | وفاة شاب داخل البنك بأمريكا.. ما القصة؟

شبه بعض .. منى الشاذلي تخطف الأنظار برفقة شقيقتها

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-