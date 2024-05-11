أستاذ علوم سياسية: بقاء دولة الاحتلال في المنطقة يرتبط بالغطاء الأمريكي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر بذلت جهدًا جبارًا في محاولة لوقف الحرب في غزة، من خلال إطلاق المبادرة المصرية ورعاية المفاوضات، ولكن دولة الاحتلال لا تُريد نهاية لهذه الحرب، لأن إنتهاء الحرب سيُؤدي إلى محاسبة حكومة دولة الاحتلال.



وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن أحد أهم التغيرات التي حدثت في الأيام الأخيرة هو تغير الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كان شريكة لمصر في المبادرة المقترحة لوقف إطلاق النار، ولكن رفض دولة الاحتلال لهذه المبادرة أحرج الرئيس الأمريكي، وهذا ما أدى لقيام الولايات المتحدة لوقف بعض القنابل التي تُستخدم في التجمعات السكنية في قطاع غزة.



وأضاف أن هناك تحولاً كبيرًا في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حرب غزة أثبتت بأن بقاء دولة الاحتلال في المنطقة لا يمكن أن يحدث بدون غطاء أمريكي سواء سياسية أو دبلوماسي أو عسكري.