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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تتعهد بمنع أي تصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

صدى البلد

 تعهدت الولايات المتحدة بمعارضة أي قرار للأمم المتحدة يدعو إلى العضوية الكاملة لفلسطين في الهيئة الدولية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حصل على دعم ساحق لقرار يمنح فلسطين "حقوقًا وامتيازات" جديدة ويحث مجلس الأمن على إعادة النظر في وضعه كعضو كامل العضوية.

ووفقا لما نشرته نيويورك بوست، أكد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، من جديد التزام أمريكا بإحباط الإجراءات التي يمكن أن تعرض للخطر احتمال التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. 

وجاءت تصريحاته بعد وقت قصير من تصويت الجمعية العامة، حيث صوتت 143 دولة لصالح القرار، فيما عارضته تسع دول فقط وامتناع 25 دولة عن التصويت.

ويسلط القرار، الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على أهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بينما يحث مجلس الأمن على إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي. ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعم الساحق في الجمعية العامة، وصف وود التصويت بأنه "غير مثمر".

 وأكد موقف الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد أي طلب في مجلس الأمن لعضوية فلسطين، كما ظهر في تصويت مماثل في أبريل.

شدد وود على أن القرار فشل في معالجة المخاوف التي أثيرت خلال عملية لجنة القبول التابعة لمجلس الأمن في أبريل، مما يشير إلى أن أي إجراء يتخذه مجلس الأمن بشأن طلب عضوية فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة مماثلة.

وشهد نمط التصويت انضمام المجر والأرجنتين وإسرائيل إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار، في حين اختارت كندا وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة المتحدة الامتناع عن التصويت.

يسلط رفض طلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة الضوء على التعقيدات الجيوسياسية الراسخة المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبينما تؤكد الولايات المتحدة موقفها، فإن احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع الذي طال أمده تظل غير مؤكدة، في حين يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.

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