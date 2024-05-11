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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تخشى استهداف جنودها في ميناء ساحل غزة الخاص بالمساعدات

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الرصيف البحري الأمريكي القريب من غزة، والذي يمثل خط إمداد للمساعدات الإنسانية إلى غزة وتصفه الولايات المتحدة بأنه خط بديل، لا يعوض دخول المساعدات من المعابر البرية، وخصوصًا معبري رفح وكرم أبو سالم، لافتًا إلى أن هذا الرصيف البحري تعرض للكثير من التقلبات والعراقيل طوال فترة إنشائه.

وأشار جبر، خلال مراسلته للقناة، إلى أن الجيش الأمريكي عمل على إنشائه قبالة ميناء أشدود، وتعطل العمل فيه أحيانًا بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وأضاف أن الجيش الأمريكي أعلن مؤخرًا أنه انتهى بالفعل من بناء الرصيف، وأن هناك سفينة مساعدات في قبرص تحمل كما كبيرا من المساعدات، تحركت حتى تقابل الميناء في المنطقة التي سينتقل إليها بالقرب من ساحل غزة.

وتابع: «المشكلة الحالية هي أن الولايات المتحدة لا تريد أن يشغل جنودها هذا الرصيف، هي قامت ببنائه بتكلفة 38 مليون دولار، ولكنها لا تريد أن تشغله؛ لأنها تخشى أن يكون جنودها هدفًا للهجمات في الشرق الأوسط، وتحديدا هجمات الجماعات التي تصفها أمريكا بأنها موالية لإيران».

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