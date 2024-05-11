خالد فؤاد: مصر قوية وحمت الشعب الفلسطيني والقضية من التصفية |فيديو

أعرب خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن جهود مصر الدءوبة منذ اندلاع الأزمة في غزة، والتي تمثلت في معارضتها التهجير القسري الذي يواجهه الفلسطينيون، ونجاحها في إحباط المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم فهي حمت الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من التصفية.

وأشار “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن موقف مصر الذي اتخذته اليوم حول رفض التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن معبر رفح وإدخال المساعدات، جاء بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول تمامًا، مؤكدًا أنه ليس من حق إسرائيل دخول معبر رفح الفلسطيني أو منع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والصحي اللازم، مؤكدًا على دور مصر الفعال والقوي في دعم الجهود العربية لإيصال القضية الفلسطينية إلى المنابر الدولية.