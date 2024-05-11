ذهاب نهائي الكونفدرالية| عبد الواحد السيد يتفقد ملعب مباراة نهضة بركان والزمالك

تفقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أرضية الملعب البلدي ببركان، قبل المران الأساسي للأبيض مساء اليوم السبت؛ استعدادا للقاء نهضة بركان، غدا، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما حرص لاعبو الفريق، على تفقد أرضية الملعب الذي سيستضيف مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة من مساء غد الأحد’ بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، باستاد القاهرة الدولي.