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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها ورشاقتها من الجيم

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجمة تليفزيون الواقع خلال الصورة بإطلالة رياضية رشيقة وجريئة، أثناء ممارسة التمارين الرياضية فى الجيم، نالت اعجاب الالاف من متابعيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥١١_٢٠٠٧٠١
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IMG_٢٠٢٤٠٥١١_٢٠٠٧٣٤
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IMG_٢٠٢٤٠٥١١_٠١٤٤٠٦

من هي كيم كاردشيان

جدير بالذكر أن كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، وانفصلت عنه أيضا.

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