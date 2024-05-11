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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيلاري كلينتون تنتقد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي بسبب افتقارهم للفهم التاريخي

صدى البلد

أدلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بتعليقاتها على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل التي تجتاح الجامعات الأميركية، ونددت بما تعتبره افتقارا إلى السياق التاريخي بين الطلاب الناشطين. في مقابلة مع برنامج Morning Joe على قناة MSNBC، أعربت كلينتون عن قلقها إزاء المعلومات الخاطئة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتدريس في الفصول الدراسية، مؤكدة أن العديد من الشباب ليس لديهم معلومات كافية عن تاريخ الشرق الأوسط والأحداث العالمية.

وسلّطت كلينتون، التي تعمل أستاذة للشئون العامة في جامعة كولومبيا، الضوء على المظاهرات المستمرة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي تكثفت منذ أكتوبر. وأعربت عن أسفها لجهل المتظاهرين بجهود السلام السابقة، وخاصة مبادرة زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 2000. العرض الذي تم تقديمه تحت قيادة الرئيس كلينتون، والذي اقترح إقامة دولة فلسطينية على 96٪ من الأراضي المحتلة، قوبل بالرفض في نهاية المطاف من قبل الفلسطينيين. الزعيم ياسر عرفات . ووفقاً لكلينتون، كان رفض عرفات بمثابة فرصة مأساوية ضائعة للسلام.

إلى ذلك، انتقدت كلينتون مصادر المعلومات المؤثرة على الناشطين الطلابيين، واصفة إياها بالمنحازة والدعائية، خاصة لصالح حماس وضد إسرائيل.. وشددت على أهمية التمييز بين التعليم والدعاية، وحثت على مسؤولية أكبر لدى التربويين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومات الدقيقة والمتوازنة.

وأثارت تصريحات كلينتون جدلا حيث اتهمها بعض المعلقين المؤيدين للفلسطينيين بالتعالي والتغاضي عن تعقيدات الصراع.. ومع ذلك فإن دعوة كلينتون إلى فهم دقيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والخطاب المسؤول يتردد صداه مع دعوتها الأوسع إلى إجراء حوار مستنير ومحترم.

ويؤكد هذا المنظور الحاجة إلى التعليم الشامل ومهارات التفكير النقدي بين الشباب، وخاصة في التعامل مع القضايا الجيوسياسية المعقدة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع استمرار المناقشات في حرم الجامعات وخارجها، فإن أفكار كلينتون بمثابة تذكير بأهمية السياق التاريخي ووجهات النظر المتوازنة في تشكيل الآراء المستنيرة وتعزيز الحوار البناء.

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