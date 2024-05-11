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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد طرحها بساعتين.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

صدى البلد

نفدت تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بعد طرحها بساعتين على موقع TAZKARTI.COM، في المباراة المقرر لها الساعة 8 من مساء يوم 19 مايو 2024، في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية.
 ومن المقرر أن يتم السماح بحضور جماهير الزمالك بـ السعة الكاملة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي؛ لمؤازرة الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي.

وكانت شركة تذكرتي، قد أعلنت طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية (نهائي الكأس). 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في “ذهاب” نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب بركان البلدي.

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